Pınar Altuğ eski eşiyle ilgili 'Aldatan kadın mısınız?' sorusuyla köpürdü: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ aldatma sorusuylla çılgına döndü. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu Altuğ açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.Pınar Altuğ, eski eşiyle ilgili soru yöneltilince sinirlendi. Özel hayatı ve oyunculuk kariyeri ile ilgili sorulara yanıt veren Pınar Altuğ’un, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna verdiği sert yanıt çok konuşuldu. İşte eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık sosyal medyada eleştirilerin odağında olan Pınar Altuğ'un açıklamaları...

Pınar Altuğ eski eşiyle ilgili 'Aldatan kadın mısınız?' sorusuyla köpürdü! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kendisinden yaşça küçük Yağmur Atacan'la 2008 senesinde evlenen ve bu evlilikten Su Atacan isminde bir çocuğu bulunan Pınar Altuğ, 40 isimli programa konuk oldu. Sunucu Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Pınar Altuğ, programda özel açıklamalarda bulundu.



"ALDATAN KADIN MISIN?"

Pınar Altuğ Atacan, program sunucusunun "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt verdi. Altuğ, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun?' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma" ifadelerini kullandı.

"BOŞANMA KARARINI DİZİDEYKEN ALDIM"

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"Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu "Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.

"BİZDE PARA KOCADA DURUR"

Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in sorduğu "Atacanlar'ın evinde faturalar kim öder?" sorusuna ise "Ben para işine hiç karışmadım. Birine para yatıralacaksa 'Para yatırırmısın şu hesaba' derim. Hiçbir faturaya karışmıyorum. Ben hayatımda hiçbir şey ödemedim. Çünkü bizde bütün para kocada durur" yanıtını verdi.



NE OLMUŞTU?

Pınar Altuğ'un 2000 yılında evlendiği Umut Elçioğlu'nu Tony Teodoridis ile aldattığı iddia edilmişti. Umut Elçioğlu'nun askerlik yaptığı sırada aldatıldığı iddiası magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Eşi Pınar Altuğ'un tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitmiş ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördüğünü öne sürmüştü. Pınar Altuğ ve Umut Elçioğlu 2003 yılında boşanmıştı.