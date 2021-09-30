MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...
MasterChef programında ünlenen Murat Özdemir yine aynı yerde olay çıkardı. Özdemir'in şoförü basın mensuplarına hakaret ederek, saldırmaya çalıştı. Özdemir, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif etmişti. Haberin detayları...
30.09.2021 16:57
- Son Güncelleme: 30.09.2021 17:03
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında ünlenen bir süre sonra katıldığı yemek programından diskalifiye edilen Özdemir bu kez, üzerinde MasterChef yazan minibüsünü Bolu'da bulunan PTT Caddesinde yine kaldırıma park etti.