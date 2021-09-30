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Haberler Yaşam MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...

MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...

MasterChef programında ünlenen Murat Özdemir yine aynı yerde olay çıkardı. Özdemir'in şoförü basın mensuplarına hakaret ederek, saldırmaya çalıştı. Özdemir, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif etmişti. Haberin detayları...

30.09.2021 16:57 - Son Güncelleme: 30.09.2021 17:03
MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında ünlenen bir süre sonra katıldığı yemek programından diskalifiye edilen Özdemir bu kez, üzerinde MasterChef yazan minibüsünü Bolu'da bulunan PTT Caddesinde yine kaldırıma park etti.

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MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...

Bölgedeki gazeteciler, aracın yaya kaldırımına çekildiğini fark ederek olayı fotoğraflamak istedi.

MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...

Özdemir'in şoförü olduğu öğrenilen bir şahıs, araçtan inerek elindeki cep telefonuyla gazetecilerin fotoğraflarını çekip, hakaretler yağdırmaya ve tehditler savurmaya başladı.

MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...

Olayı öğrenen Özdemir, olay yerine gelerek, trafik cezası kesmeye çalışan trafik polislerine; "Bizde para çok, kesin cezayı" derken şoförü gazetecilere saldırısını sürdürdü.

MasterChef Murat Özdemir şoförüyle saldırmaya çalıştı! Skandal aynı yerde...

Olay yerine gelen Asayiş ekipleri, Özdemir ve şoförünü gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

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