Masterchef Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya ayrıldı mı 'ihanetten geri kalan...' Hasan Biltekin sevgilisine ihanet mi etti?

TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef, bu sezon rekabetten çok sık sık gönül işleriyle adından söz ettirdi. Danilo Zanna ve Pelin Zaman hakkında ortaya atılan iddialar, Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın gizli aşk yaşadığına dair iddialar derken bir cephe de Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya Acar'dı. Hasan Biltekin, yarışma esnasında da sık sık büyük aşkını anmadan geçemiyordu. Ancak gelin görün ki ortaya flaş bir iddia atıldı onlarla ilgili de. Hasan Biltekin ve Hülya Acar'ın ayrıldığı iddia edildi. Nedeni ise Hülya Acar'ın Instagram hesabını açması ve imalı paylaşımları.