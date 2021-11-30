Haberler Magazin Videoları Masterchef Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya ayrıldı mı 'ihanetten geri kalan...' Hasan Biltekin sevgilisine ihanet mi etti?

Masterchef Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya ayrıldı mı 'ihanetten geri kalan...' Hasan Biltekin sevgilisine ihanet mi etti?

Masterchef Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya ayrıldı mı 'ihanetten geri kalan...' Hasan Biltekin sevgilisine ihanet mi etti?
30.11.2021 16:38 - Son Güncelleme: 30.11.2021 16:39
Ana Sayfa 00:50
GOL | Bursaspor 1-1 Kırşehir...
Ana Sayfa 00:58
GOL | Altay FK 0-2 Manisa FK
Ana Sayfa 00:50
GOL | Altay FK 0-1 Manisa FK
Ana Sayfa 01:22
73 yaşındaki eşini demir...
Ana Sayfa 00:42
Bay Kemal'in TRT yalanı elinde...
Ana Sayfa 00:17
İzmir'de bir deprem daha
Ana Sayfa 00:23
Derin göğüs dekolteli süper...
Ana Sayfa 01:14
İmamoğlu ihalelerin büyük...
Ana Sayfa 01:36
Ankara'da köpekler tarafından...
Ana Sayfa 03:35
Bakan Bilgin yıl sonu büyüme...
Ana Sayfa 01:29
CHP'de Abdullah Gül kavgası...
Ana Sayfa 05:01
DEVA'lı Metin'in yabancı...

TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef, bu sezon rekabetten çok sık sık gönül işleriyle adından söz ettirdi. Danilo Zanna ve Pelin Zaman hakkında ortaya atılan iddialar, Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın gizli aşk yaşadığına dair iddialar derken bir cephe de Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya Acar'dı. Hasan Biltekin, yarışma esnasında da sık sık büyük aşkını anmadan geçemiyordu. Ancak gelin görün ki ortaya flaş bir iddia atıldı onlarla ilgili de. Hasan Biltekin ve Hülya Acar'ın ayrıldığı iddia edildi. Nedeni ise Hülya Acar'ın Instagram hesabını açması ve imalı paylaşımları.

Magazin Videoları
SON DAKİKA