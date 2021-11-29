Haberler Magazin Videoları Gönül Dağı'nın güzel ve yakışıklı oyuncuları hayranlarını şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan...

Gönül Dağı'nın güzel ve yakışıklı oyuncuları hayranlarını şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan...

Gönül Dağı'nın güzel ve yakışıklı oyuncuları hayranlarını şaşkına çevirdi! Duyan inanamadı meğer Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan...
29.11.2021 09:24 - Son Güncelleme: 29.11.2021 09:24
Ana Sayfa 01:30
Yaban keçilerine ve ceylanlara...
Ana Sayfa 00:30
İstanbul'da hareketli anlar!...
Ana Sayfa 03:30
Makas faciası! 8 yaralı var
Ana Sayfa 02:20
PKK yanlıları Berlin'de...
Ana Sayfa 10:43
Kur operasyonlarının arka...
Ana Sayfa 00:37
CHP'de yeni bir Kaftancıoğlu...
Ana Sayfa 01:26
Bıçaklı saldırganın babası...
Ana Sayfa 04:16
Selçuk Bayraktar'ın zor anları...
Ana Sayfa 01:17
Aylık kazanç 20 bin TL
Ana Sayfa 03:35
Başkan Erdoğan Reisi ile...
Ana Sayfa 00:14
Bomba iddia! Afrodit ile kavga...
Ana Sayfa 01:50
Erzincan'da yolcu otobüsü...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek ve Taner karakterlerini canlandıran Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan, kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Dizide iki aşığı canlandıran ünlü oyuncuların hayatları bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncular hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlhan ve Atan'ın yaş farkını öğrenenler 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumlarını yaptı. Bakın Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan kaç yaşındaymış...

Magazin Videoları

Gönül Dağı dizisinde Dilek ve Taner karakterlerini canlandıran Gülsim Ali İlhan ile Berk Atan'ın hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.

Oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken ikili hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlhan ve Atan'ın yaş farkını öğrenenler 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumlarını yaptı.

Berk Atan - 26 Eylül 1991

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995

SON DAKİKA