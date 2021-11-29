TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek ve Taner karakterlerini canlandıran Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan, kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Dizide iki aşığı canlandıran ünlü oyuncuların hayatları bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncular hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlhan ve Atan'ın yaş farkını öğrenenler 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumlarını yaptı. Bakın Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan kaç yaşındaymış...