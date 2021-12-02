Masterchef Hasan Biltekin ile sevgilisi Hülya Acar ayrıldı aldatıldı mı derken 'ihanetten geri kalan...' geldi! Pelin Zaman...
TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef, bu sezon rekabetten çok sık sık gönül işleriyle adından söz ettirdi. Danilo Zanna ve Pelin Zaman hakkında ortaya atılan iddialar, Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın gizli aşk yaşadığına dair iddialar derken bir cephe de Hasan Biltekin ve doktor sevgilisi Hülya Acar'dı. Hasan Biltekin, yarışma esnasında da sık sık büyük aşkını anmadan geçemiyordu. Ancak gelin görün ki ortaya flaş bir iddia atıldı onlarla ilgili de. Hasan Biltekin ve Hülya Acar'ın ayrıldığı iddia edildi. Nedeni ise Hülya Acar'ın Instagram hesabını açması ve imalı paylaşımları.
02.12.2021 09:27
- Son Güncelleme: 02.12.2021 09:28
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor.
Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya'dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı.
Bu iddiaların nedeni ise Hasan Biltekin'in sevgilisi Hülya Acar'ın Instagram profilini gizliden, herkese açığa çevirmesi. Takipçi satın aldığı da ortaya çıkan Hülya Acar'ın imalı paylaşımları da cabası.