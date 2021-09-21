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Masterchef Hasan Biltekin bakın hangi dizide oynamış

Masterchef Hasan Biltekin bakın hangi dizide oynamış
21.09.2021 00:06 - Son Güncelleme: 21.09.2021 00:13
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Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Hasan Biltekin. Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin ve Nevşehir doğumludur. Serhat Doğramacı hakkında yaptığı 'eğer ben geçen sene yarışsaydım o şampiyon olamazdı' açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmaya oldukça iddialı bir giriş yapan Hasan Biltekin kimdir, evli mi, sevgilisi kim, aslen nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtları haliyle herkes tarafından günün en çok aranılan konularının başında geldi. İddialı açıklamalarıyla başta jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu olmak üzere izleyiciyi kendine çeken Hasan Biltekin dokunulmazlıkları da peşi sıra sıraladı. Masterchef Hasan hakkında araştırma yapanlar ise bu gerçeği görünce şaştı kaldı..


atv ekranlarında 2016-2018 yılları arasında yayınlanan, başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın üstlendiği Aşk ve Mavi dizisinde figüranlık yapmış Hasan Biltekin.

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