Masterchef Hasan Biltekin bakın kim çıktı! 2021’in yıldızı kimdir merak ediliyordu meğer Emrah’ın...

Masterchef'in en çok dikkat çeken ve en çok beklenti içerisinde olunan isimlerinin başında Hasan Biltekin geliyor. Geçen sezonda da Masterchef'te yer alan ancak ailevi problemleri nedeniyle yarışmadan çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin bu yılın en iddialı isimlerinden biri.