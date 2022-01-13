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Masterchef finalinde Eren'le kapışacak olan Hasan Biltekin kimdir, nereli? Hasan Biltekin sevgilisi kim, ne iş yapıyor?

Masterchef finalinde Eren'le kapışacak olan Hasan Biltekin kimdir, nereli? Hasan Biltekin sevgilisi kim, ne iş yapıyor?
13.01.2022 09:10 - Son Güncelleme: 13.01.2022 09:10

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MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında Eren Kaşıkçı'nın ardından finalde yarışacak olan ikinci isim de belli oldu. MasterChef'in geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde rakibi Tahsin Küçük'ü 3 puan geride bırakarak 2. finalist olmayı başaran isim Hasan Biltekin oldu. Bu sonuç sonrası vatandaşlar arama motorlarından; Hasan Biltekin kimdir? Masterchef Hasan nereli? Hasan Biltekin sevgilisi kim, ne iş yapıyor? soruları aratıldı. İşte, MasterChef Hasan'ın hayatı...

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MasterChef sezonun başlarında, "Eğer ben geçen sene yarışsaydım, Serhat şampiyon olamazdı." Hasan Biltekin ifadeleriyle iddialı bir yarışmacı olduğunu kanıtlayan Hasan Biltekin, MasterChef'te ikinci finalist oldu. Biltekin, ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu tamamladı.

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?
Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin 27 yaşındadır. 184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, eğitimini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nda tamamladı. Lise yıllarındayken yeme-içme sektörüne adım attı. Biltekin, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini üstleniyor. Şimdiye kadar birçok yemek yarışmasına katılmış ve derece elde etmiş. Katıldığı yarışmalardan madalya ve kupaları bulunan Biltekin, MasterChef'e 2. kez başvurmuş. Geçtiğimiz sezon da MasterChef'e gelen Biltekin şeflerden tam oy almış ancak annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmış.

Başarısının yanında özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Biltekin, doktor kız arkadaşı Hülya Acar'dan sık sık bahsetti. Hasan Biltekin Instagram'da, 'hasanbiltekinnn' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 298 bin takipçisi bulunuyor.

Hasan Biltekin, Tahsin Küçük'ü 72'ye 69'luk 3 puan farkla eleyerek MasterChef'in 2. finalisti olmayı başardı.

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