MasterChef sezonun başlarında, "Eğer ben geçen sene yarışsaydım, Serhat şampiyon olamazdı." Hasan Biltekin ifadeleriyle iddialı bir yarışmacı olduğunu kanıtlayan Hasan Biltekin, MasterChef'te ikinci finalist oldu. Biltekin, ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu tamamladı.

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin 27 yaşındadır. 184 cm boyunda ve 78 kilogram olan yarışmacı, eğitimini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nda tamamladı. Lise yıllarındayken yeme-içme sektörüne adım attı. Biltekin, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini üstleniyor. Şimdiye kadar birçok yemek yarışmasına katılmış ve derece elde etmiş. Katıldığı yarışmalardan madalya ve kupaları bulunan Biltekin, MasterChef'e 2. kez başvurmuş. Geçtiğimiz sezon da MasterChef'e gelen Biltekin şeflerden tam oy almış ancak annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmış.

Başarısının yanında özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Biltekin, doktor kız arkadaşı Hülya Acar'dan sık sık bahsetti. Hasan Biltekin Instagram'da, 'hasanbiltekinnn' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 298 bin takipçisi bulunuyor.

Hasan Biltekin, Tahsin Küçük'ü 72'ye 69'luk 3 puan farkla eleyerek MasterChef'in 2. finalisti olmayı başardı.