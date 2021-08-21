Masterchef Emre Büber kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyo Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Aksanıyla herkesin sempatisini kazanan Emre Büber kan ter içerisinde kaldığı turdan sonra ana kadroya girmeyi başardı. 1 çocuk babası olan Emre Büber hakkında çocuğu, kimdir, evli mi, aslen nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtları haliyle herkes tarafından günün en çok aranılan konularının başında geldi. Özellikle ana kadroya seçildiği anlarda başta jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu olmak üzere izleyiciyi ağlatan Emre Büber sonunda merak edilen oğlunun yüzünü de gösterdi. Peki Masterchef Emre Büber kim çıktı dersiniz?

EMRE BÜBER KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına Avusturya'dan katılan Büber, aslen Konyalıdır. MasterChef Emre 26 yaşındadır ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da dünyaya gelmiştir.

Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitti. Emre de Avusturya'da doğdu ancak 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.

Liseyi Açıköğretim Lisesi'nde bitirmiştir. 2015'te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı'ndan mezun olmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nde de eğitim almıştır.

Türkiye'de de iş tecrübesi bulunan Büber normalde Avusturya'da yaşıyor.

Yaklaşık 4 yıldır aşçılık mesleği içerisindedir.

Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.

Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir.

Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.

Ortaokuldan sonra Antalya'da çalışmaya başlamıştır.

19 yaşında da Avusturya'ya geri dönmüştür.

İki yıl süpermarkette çalışmış, sonrasında iş bulamadığı için aşçılığa başlamıştır.