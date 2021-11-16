Masterchef Danilo Zanna Eda Ece gerçeğiyle bombayı patlattı! Adı Pelin Zaman'la anılan Danilo Zanna meğer...

Masterchef Danilo Zanna Eda Ece gerçeğiyle bombayı patlattı eşinden boşanıyordu! Adı Pelin Zaman'la anılan Danilo Zanna meğer... Danilo Zanna, MasterChef 2021'nin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. İtalya'da dünyaya gelen Danilo Şef hem aşkı hem de şöhreti Türkiye'de yakaladı.Tam bir Türkiye aşığı olduğunu söyleyen Danilo Zanna hayatının fırsatını da Türk eşi Tuğçe Demirbilek ile yakalamıştı. Ancak gelin görün ki çifte nazar değdi ve boşanma kararı aldılar. Öte yandan Danilo Zanna hakkındaki Eda Ece gerçeği herkesi şaşırttı.

Onun için her şey atv ekranlarında yayınlanan Elin Oğlu programıyla başladı. Önce Türkiye'de aşkı bulan Danilo Zanna, Türk aşkı sayesinde de şöhreti buldu ve hayatı değişti.

Masterchef'in jürilerinden olan İtalyan Danilo Zanna hepimizin çok sevdiği bir isim haline geldi! kendine has kırık Türkçesi ve programda yarışmacılara verdiği tepkilerle kendinden sıkça söz ettiriyor.

Tuğçe Demirbilek ile evlenip, Türkiye'ye yerleştikten sonra hayatı değişen Danilo Zanna, Elin Oğlu'ndan sonra şöhret basamaklarını hızlıca tırmandı. Ama bu hızlı şöhret ne yazık ki peşi sıra ayrılığı da getirdi. Danilo Zanna ve güzel eşi Tuğçe Demirbilek Zanna bir süre önce anlaşmalı olarak yollarını ayıracaklarını duyurdu. Bu haber çiftin sevenlerini üzdü tabi.

Bu haberin ardından Danilo Zanna'nın adı, Masterchef 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman'la yasak aşk iddialarına karıştı. Ancak bunlar sadece birer iddia olarak kaldı. Gelecek günler neler gösterir belli olmaz.

Öte yandan Danilo Zanna hakkında araştırma yapanlar hakkında bazı şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşıyor. Danilo Zanna, Masterchef'e gelen kadar o kadar yerde kendisine alan açmış ki görünce şaşırmak imkansız. İşte onlardan biri de Eda Ece'yle.

2016 yılında Görümce filminde ilk kez profesyonel olarak rol alma şansını yakaladı. Filmde "Francesco" karakterine hayat veren Danilo Zanna'nın oyunculuğu da çok sevildi. Görümce filminde, aşkının peşinde İtalya'dan İstanbul'a gelen bir karakteri canlandırması onun için çok da zor olmamış. Aynı filmde "Deniz" karakterini canlandıran Eda Ece ile de burada tanışıp arkadaş olmuşlar.

Zaten Danilo Zanna da, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla eski günleri anmıştı. Görümce filminde beraber rol aldığı Eda Ece ile 4 sene önce sette çekilen bir fotoğrafı "Ooo ne buldum!" notuyla paylaşan Danilo, gönderiye Eda Ece'yi de etiketlemeyi ihmal etmemişti. İkilinin değişimi de gözlerden kaçmamıştı.

DANILO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı. Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"