Masterchef Barbaros Yoloğlu sevgilisine evlilik teklifi etti o anlar sosyal medyayı salladı

MasterChef'te birinciliği kıl payı kaptırmıştı! Barbaros Yoloğlu sevgilisine evlilik teklifi etti o anlar bomba. MasterChef Türkiye 2020'de hırslı yapısı ve çıkardığı başarılı tabaklarla ilk andan itibaren iddiasını ortaya koymuştu Yoloğlu. Büyük finalde kaybeden isim, yarışma sürecinde ve sonrasında aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son dönemde forma girmek için kendini spora veren Yoloğlu, 100 günlük inanılmaz değişimini gözler önüne serrmişti. Masterchef Barbaros Yoloğlu bambaşka biri olmuştu... Şimdilerde gece gündüz çalışan ve 100 günde adeta eriyen Barbaros Yoloğlu evlilik yolunda adım adım ilerliyor.