Haberler Video Magazin Videoları Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga Boz kızını gölgede bıraktı! Gören abla-kardeş sandı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga Boz kızını gölgede bıraktı! Gören abla-kardeş sandı

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi Olga Boz kızını gölgede bıraktı! Gören abla-kardeş sandı
13.07.2021 15:28
Ana Sayfa 01:01
Hakkâri Emniyet Müdürlüğü'nde...
Ana Sayfa 00:41
Selena'nın Selin'i sırra kadem...
Ana Sayfa 01:41
Müge Anlı ve can dostundan...
Ana Sayfa 00:34
Dev uygulama! 55 bin 177...
Ana Sayfa 05:45
FETÖ'nün beyin takımındaki...
Ana Sayfa 01:12
Bayramda köprü ve otoyollar...
Ana Sayfa 37:58
Bahçeli'den Grup...
Ana Sayfa 00:35
Damla Sönmez bikini altıyla...
Ana Sayfa 00:39
Funda Eryiğit'ten iddialı...
Ana Sayfa 02:18
Meteoroloji İstanbul'u...
Ana Sayfa 11:38
'Biz bu olaylara boyun...
Ana Sayfa 00:20
Burak Hakkı’nın oğlunu...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz annesiyle pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı. Atv ekranlarında yayınlanan ve final kararı alınan Maraşlı dizisinde Mahur karakterini canlandıran Alina Boz, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimzi günlerde Instagram hesabında annesi Olga Boz ile verdiği bir pozu paylaştı. Alina Boz'un annesi Olga Boz'u görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Olga Boz için "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı. İşte Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz…


Magazin Videoları