Haberler Magazin Videoları Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın! Gören şaştı kaldı: ''Kocaman delikanlı olmuş''

Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın! Gören şaştı kaldı: ''Kocaman delikanlı olmuş''

Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın! Gören şaştı kaldı: ''Kocaman delikanlı olmuş''
25.02.2023 16:55 - Son Güncelleme: 25.02.2023 16:55

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:47
Mustafa Keser havuza düştü!...
Magazin 06:29
Ünlüler cenaze töreninde...
Magazin 00:26
Çağla Şikel ile Emre Altuğ’un...
Magazin 00:14
Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem...
Magazin 01:22
Yetenek Sizsiniz'de Hülya...
Magazin 00:17
15 yaşındaki Ayfer 99 saat...
Magazin 09:00
2023'de burçları neler...
Magazin 01:00
Bir Küçük Gün Işığı'nın...
Magazin 00:07
Gerard Pique’ye büyük şok!
Magazin 00:39
Sef Mehmet Yalçınkaya'dan...
Magazin 00:44
Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu...
Magazin 17:06
ATV ekranlarında duygu dolu...

2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginer oğlu Kayra'yı büyüttü. Kayra, çok yakışıklı bir delikanlı oldu. İşte Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son hali.

Magazin Videoları
SON DAKİKA