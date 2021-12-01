Kuruluş Osman’ın Bey’i Burak Özçivit yeni arabasına 2 milyon 200 bin TL ödemişti... ’Günaydın’ pozu sosyal medyayı salladı

Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit'in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 var. Aracının plakasının sevimli oğlu Karan'ın harflerinden oluşmasıyla dikkat çeken Burak Özçivit, 2000 model Modena'sını sattı ve onun yerine 2008 model bir araç aldı.