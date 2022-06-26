Haberler Magazin Videoları Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün! Kılıçla kestikleri pasta dalga konusu oldu: "Pasta yıkılacak sandım"

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün! Kılıçla kestikleri pasta dalga konusu oldu: "Pasta yıkılacak sandım"

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün! Kılıçla kestikleri pasta dalga konusu oldu: "Pasta yıkılacak sandım"
26.06.2022 14:47 - Son Güncelleme: 26.06.2022 14:50

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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan Çırağan Sarayı'nda görkemli düğün! Sosyaetik çiftin kılıçla kestikleri pasta dalga konusu oldu. 3 yıldır birlikte olan Nazlı Kayı ile iş insanı Hacı Sabancı, 10 Ekim'de nikah masasına oturmuştu. Sade bir nikah töreni yapan çift, gerçekleşen nikahın ardından Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendi. Hiçbir masraftan kaçınmayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğününde mesafeli dansları ve kılıçla pasta kestikleri an gündeme bomba gibi düştü. Hacı ile Nazlı'ya, "Pasta yıkılacak sandım irkildim" , "Bir sonraki düğün ne zaman?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı (35) ve Nazlı Kayı (28) çiftinin dün Çırağan Sarayı'nda düğünü gerçekleşti.

CEMİYET HAYATI VE YAKIN DOSTLARI ORADAYDI

Çifti, cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı görkemli düğünde, yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ikilinin Çırağan Sarayı'ndaki mesafeli düğün dansları ve kılıçla pasta kesmeleri ise sosyal medyayı salladı.

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