Koşun kaos var "Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat'ın eşiyle birlikte" Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

TikTok'ta canlı yayınlar açan Reşit Bozdağ bu yayınlardan birinde akıllara zarar bir açıklama yaptı. Bozdağ, Melis Betkayan'ın üniversitede cinsel istismara uğradığını söyledi.

Melis ise bunu kabullenip "Başıma bir olay geldi, güvendim anlattım sana. Senin kızlarının başına gelse nasıl hissedersin?" diyerek isyan etti.

Reşit Bozdağ, Melis'in Dilan Polat'ın kocası Engin ile mesajlaştığını ve ikili arasında bir ilişki olduğunu iddia etti.

Betkayan bu açıklamalar karşısında sessiz kalmadı.

Bir canlı yayın açtı ve o sırada Dilan Polat kendisine mesaj attı. Betkayan konu hakkında şu sözleri kullandı:

Dilan gaza gelmene gerek yok, ben bir şey söylemedim. Ben Engin abiyi senin yanından başka hiçbir yerde aramadım, görmedim. Bunu sen de biliyosun. Ben yazdıysam zaten Engin abiye, Engin abi sana gösterir. Ya da Engin abi bana yazdıysa onu da gösterir. Ben kimsenin kocasını dahil etmiyorum. Benim burada cinsel istismara uğradığımı anlatıyor bu insan.