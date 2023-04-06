RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Koşun kaos var "Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat'ın eşiyle birlikte" Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

Koşun kaos var "Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat'ın eşiyle birlikte" Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor

Koşun kaos var "Melis üniversitede istismara uğradı şimdi de Dilan Polat'ın eşiyle birlikte" Kısmetse Olur Melis ve evli sevgilisi arasında sular durulmuyor
06.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 06.04.2023 09:03

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Kısmetse Olur adlı sözde evlilik programının ilk sezon yarışmacılarından biri olan Melis Buse Betkayan bir süredir canlı yayında gördüğü şiddet sonrasında evli sevgilisiyle sosyal medya üzerinden yaşadıklarıyla gündeme geliyor. Bu kez olaya Dilan Polat ile eşi Engin de dahil oldu. Melis Betkayan'ın evli sevgilisi Reşit Bozdağ yaptığı canlı yayında Melis'in Dilan Polat'ın eşi Engin'e mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı. İşte detaylar...

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TikTok'ta canlı yayınlar açan Reşit Bozdağ bu yayınlardan birinde akıllara zarar bir açıklama yaptı. Bozdağ, Melis Betkayan'ın üniversitede cinsel istismara uğradığını söyledi.

Melis ise bunu kabullenip "Başıma bir olay geldi, güvendim anlattım sana. Senin kızlarının başına gelse nasıl hissedersin?" diyerek isyan etti.

Sonrasında Bozdağ, Melis Betkayan'ın sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin'e mesajlar attığını söyleyince ortalık karıştı.

Reşit Bozdağ, Melis'in Dilan Polat'ın kocası Engin ile mesajlaştığını ve ikili arasında bir ilişki olduğunu iddia etti.

Betkayan bu açıklamalar karşısında sessiz kalmadı.

Bir canlı yayın açtı ve o sırada Dilan Polat kendisine mesaj attı. Betkayan konu hakkında şu sözleri kullandı:

Dilan gaza gelmene gerek yok, ben bir şey söylemedim. Ben Engin abiyi senin yanından başka hiçbir yerde aramadım, görmedim. Bunu sen de biliyosun. Ben yazdıysam zaten Engin abiye, Engin abi sana gösterir. Ya da Engin abi bana yazdıysa onu da gösterir. Ben kimsenin kocasını dahil etmiyorum. Benim burada cinsel istismara uğradığımı anlatıyor bu insan.

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