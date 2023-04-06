RAMAZAN İMSAKİYE
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Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti!

Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti!
06.04.2023 08:24 - Son Güncelleme: 06.04.2023 08:26

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Program sunucusu Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki sunucu, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yetiş, konuk olduğu bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini açıkladı. 2014 yılında nikah masasına oturan Yetiş, tüm gerçekleri ilk kez itiraf ederken "Bu bizim için çok özel bir sene oldu" sözleriyle dikkat çekti. Öte yandan Yetiş'in oğlu Aras'ın babası merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Zahide Yetiş'in 9 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...

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