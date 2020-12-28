Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel'den mesaj var: "Aşıdan değil 'korona'dan korkun!"

Krronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel, Instagram'dan o anları yayınlandı. Çocuklarını ve kendisini corona virüsüne karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, aşı konusunda bir de takipçilerine mesaj verdi. İşte “Türkiye’de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum." diyen Çağla Şıkel'in o anları...

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Covid-19 aşısı oldu. Çocuklarını ve kendisini corona virüsüne karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan Şıkel, aşı konusunda da takipçilerine çağrı yaptı.

"AŞIDAN DEĞİL COVID-19'DAN KORKUN"

Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" notuyla yayınladı.