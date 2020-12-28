Haberler Video Magazin Videoları Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel'den mesaj var: "Aşıdan değil 'korona'dan korkun!"

Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel'den mesaj var: "Aşıdan değil 'korona'dan korkun!"

Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel'den mesaj var:
28.12.2020 18:16
Ana Sayfa 00:21
Koronavirüs aşısı yaptıran...
Ana Sayfa 00:20
Uçurumu yuvarlanan kadının...
Ana Sayfa 10:22
Çin'de vakaların artması...
Ana Sayfa 01:45
2021 AGİ ne kadar oldu? İşte...
Ana Sayfa 02:18
2021 AGİ ne kadar? 2021 evli...
Ana Sayfa 02:11
Yılbaşı dahil 4 günlük sokağa...
Ana Sayfa 00:47
Adana'da hareketli anlar!...
Ana Sayfa 00:48
Borsada kazanç haftası! Yılın...
Ana Sayfa 02:33
O illere kuvvetli sağanak...
Ana Sayfa 04:54
'Yol verme' kavgası kanlı...
Ana Sayfa 01:07
2021 Asgari Ücret zammı...
Ana Sayfa 22:10
Acılı babadan CHP'ye tepki

Krronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel, Instagram'dan o anları yayınlandı. Çocuklarını ve kendisini corona virüsüne karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan 41 yaşındaki Çağla Şıkel, aşı konusunda bir de takipçilerine mesaj verdi. İşte “Türkiye’de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum." diyen Çağla Şıkel'in o anları...


Koronavirüs aşısı yaptıran Çağla Şıkel, Instagram'dan o anları yayınlandı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, Covid-19 aşısı oldu. Çocuklarını ve kendisini corona virüsüne karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan Şıkel, aşı konusunda da takipçilerine çağrı yaptı.

"AŞIDAN DEĞİL COVID-19'DAN KORKUN"

Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" notuyla yayınladı.

Magazin Videoları