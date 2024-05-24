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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 16:19 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 16:19

''Köpekler uyutulacak mı?'' sorunsalına Şarkıcı Hatice'den köpek taklitli savunma! Kafenin ortasında havladı!

Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor. 'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin hükümet harekete geçti. 90’lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice ''Köpekler uyutulacak mı?'' sorunsalına köpek taklidi yaparak dahil oldu. Kafenin ortasında havlayan şarkıcı o anları sosyal medya hesabından yayınladı ve paylaşımına; ''Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim doyurmak yerine öldürmek neden'' notunu düştü.. İşte sosyal medyada vatandaşların tepki gösterdiği o anlar.

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