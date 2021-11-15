Konserde tuvaleti gelen solist hayranını çağırıp suratına işedi! Brass Against'ın solisti Sophia Urista'nın videosu viral oldu

Sahnede pantolonunu indirdi hayranının üzerine çıkıp yüzüne işedi! Ünlü şarkıcı görenlerde mide bırakmadı yaptığı soytarılık... Sosyal medyayı sallayan olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri. 11-14 Kasım tarihleri arasında ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentine düzenlenen Rockville festivalinde yaşanan bu olay kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Ünlü şarkıcı sahneye şarkı söylediği esnada bir seyircinin yüzüne pisledi. İşte o korkunç görüntüler.

Brass Against adlı müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu.

Sahnede Brass Against grubunun solisti Sophia Urista'nın, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada ağızları açık bırakan bir harekete imza attı.

HAYRANININ YÜZÜNE İDRARINI YAPTI

Bir hayran sahneye çıkarak yere uzandı. Solist ise binlerce kişiye aldırış etmeden pantolonunu indirerek hayranının yüzüne idrarını yaptı.

Brass Against grubundan yapılan açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlar yaşandığı ancak bu olayı kendilerinin de beklemediğini söyledi.

Brass Against grubundan bugün yapılan açıklamada Daytona'da devam eden müzik festivalinde güzel anlara şahitlik ettikleri belirtilerek Urista'nın yaptığı eylemi "kendilerinin de beklemediğini ve bundan sonraki konserlerde de bir daha yaşanmayacağı" vurgulandı.

Sophia Urista'nın eylemi sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekmişti.

SOPHIA URISTA KİMDİR?



Sophia Urista 1 Kasım 1985 doğumludur 36 yaşındadır. ABD'de bir şarkıcı, gerçeklik şovu kişiliği, müzisyen, medya yüzü, sosyal medya fenomenidir. Ülkede güzel sesiyle ünlüdür.

Birçok şarkı ve albüm çıkardı. 'Brass Against' müzik grubunun vokalistidir. Kasım 2021'de sahnede canlı bir performans sırasında hayranlarından birinin üzerine işediği için gündem oldu.