Konserde tuvaleti gelen solist hayranını çağırıp suratına işedi! Brass Against'ın solisti Sophia Urista'nın videosu viral oldu

ABD'nin Daytona kentinde, 11-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen Rockville festivalinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Brass Against adlı müzik grubu sahnede performanslarını sergiliyordu. Bu sırada bir hayranları kendisini sahneye attı. Solist Sophia Urista, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' şarkısını seslendirdiği sırada bir anda pantolonunu indirdi ve sahneye çıkan hayranın yüzüne idrarını yaptı. Görenlerde mide bırakmayan o görüntü tüm dünyada viral oldu. İşte o anlar...