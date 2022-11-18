Aslı Enver hamile mi?

Aslı Enver'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Birkan Sokullu ile 3 yıl evli kalan ve 2015 yılında boşanan Aslı Enver'in en popüler aşk hikayesi Murat Boz'la olmuştu. Murat Boz, Önder Öztarhan derken güzel oyuncu aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak ile buldu. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak aile arasında kıyılan sade bir törenle evlendi. Öte yandan Aslı Enver- Berkin Gökbudak hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Aslı Enver’in hamile olduğu iddia edildi.