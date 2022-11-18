Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu’nun 6 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer 20 yıl sonra...
Barış Kılıç (Ömer Ünal), Evrim Alasya (Kıvılcım Arslan), Sıla Türkoğlu (Doğa Korkmaz), Doğukan Güngör (Fatih Ünal), gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen Sibel Taşçıoğlu'nun 6 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sibel Taşçıoğlu'nun 20 yıl sonra kavuşup nikah masasına oturduğu lise aşkı bakın kimmiş...
18.11.2022 23:16 - Son Güncelleme: 18.11.2022 23:16
Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.
Sibel Taşçıoğlu'nun 2016 yılında 20 sene sonra yolunun kesiştiği lise aşkıyla nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.