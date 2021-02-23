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Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük Bahar Candan’a benzetildi

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük Bahar Candan’a benzetildi
23.02.2021 13:24
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Kısmetse Olur programı ile ünlenen ve şu anda Amerika'da yaşadığı bilinen Cansel Çördük hayatına model olarak devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşen Cansel Çördük Instagram'da son paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abarttığı iddia edilen Cansel'in git gide Bahar Candan'a benzediği ve acilen 'photoshop'tan vazgeçmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.


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