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Model Yeliz Yeşilmen'in kızını görenler inanamadı! Annesinin tıpa tıp aynısı

Model Yeliz Yeşilmen'in kızını görenler inanamadı! Annesinin tıpa tıp aynısı
23.02.2021 13:02
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eliz Yeşilmen'in kızı Asya Tuana'yı görenlerin ağzı açık kaldı! Hafta sonunu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli Maşukiye'de geçiren Yeliz Yeşilmen, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda hüngür hüngür ağladığı bir videosunu paylaşarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akkuş'a önceki gün "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri" sözleriyle sitem etmişti. Evlilik yıl dönümlerinde eşinin kendisine hediye almamasına sitemde bulunan Yeliz Yeşilmen, bu kez de çocuklarıyla sosyal medya gündeminde. Asya Tuana ve Birbey adında bir kız bir de erkek evlada sahip olan Yeliz Yeşilmen'in kızını görenler 'annesinin aynısı' diyor.


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