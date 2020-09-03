Kerem Bürsin'in annesi ile Serenay Sarıkaya yan yana! İşte ikilinin 'Bir zamanlar geliniyle' dedirten fotoğrafı...

03.09.2020 11:12

Özellikle son günlerde Hande Erçel ile olan öpüşme videosuyla gündemden düşmeyen Kerem Bursin aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren ünlü isimlerinden. Serenay Sarıkaya aşkıyla yakından tanıdığımız Kerem Bürsin'in annesi sosyal medya gündeminde. Özellikle genç kızların yakından takip ettiği genç oyuncunun annesi, sosyal medyada merak konusu oldu. Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Hanım'ın fotoğraflarını arayan hayranları, genç oyuncunun eski aşkı Serenay Sarıkaya ile Çiğdem Hanım'ı yan yana görünce, 'Bir zamanlar geliniyle' yorumunda bulundu.