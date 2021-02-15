Kendini ele verdi yakasını kurtaramıyor! Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı: Derhal ayyuka çıkaracak

Kendini ele verdi yakasını kurtaramıyor! Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri heyecanla bekleyen izleyiciler perşembe gününe odaklandı. Demir, annesi Hünkar Yaman'ın katiline adım adım yaklaştı. Sonunu adım adım hazırlayan Behice para için tutanak tutulurken uzaklaştırıldı. Elbette Behice paranın peşini bırakmadı ve soluğu konakta aldı. Hünkar Yaman ile ilgili ortaya çıkacak gerçek şokları üst üste yaşatacak. Heyecan verici gelişmelerin ardı sıra yaşandığı dizide Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler olacağı akıllarda yer ediniyor.