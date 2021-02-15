Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 15 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Mesaj attı ortadan kayboldu! İranlı Marjan nerede?

Müge Anlı Atv canlı yayında bugün (15 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 7 yaşındaki İkranur Tırsi'ni ölümünde aylar sonra gelen şafak operasyonu! Kimler gözaltına alındı? 48 yaşındaki taksi şoförü Uğur Şimşek bulundu mu? İran uyruklu genç bir kadın, sevgilisine mesaj yolladı İstanbul'un orta yerinde kayboldu. İranlı gayrimenkul danışmanı Marjan'ın şüpheli kaybı! 'Çarşıya gideceğim' dedi bir daha geri dönmedi. Korkunç iddialar... 13 yaşındaki Cangız Ergin nerede? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.