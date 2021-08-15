Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si yıllara meydan okuyor! Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son haline bakın
Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine'si yıllara meydan okuyor! Başrollerini Kemal Sunal ile paylaştığı Tokatçı adlı filmde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın sinema kraliçesi olarak nitelendirilen Nazan Saatçi'nin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir kaybetmeyen oyuncuyu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu. Saatçi için 'Yıllar sana hiç uğramamış', 'Yıllar geçtikçe daha da güzelleşmişsin' yorumları yapıldı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...
15.08.2021 17:20
- Son Güncelleme: 16.08.2021 00:45
Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film mutlaka kendi ünlülerini çıkarmıştır. Onlardan biri de Nazan Saatçi. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Tokatçı'da rol alan Nazan Saatçi, güzelliği ile herkesi büyülemişti. Yeşilçam'ın sinema kraliçesi olarak nitelendirilen Nazan Saatçi daha sonra ortalardan elini eteğini çekti.
Yıllar sonra ortaya çıkan Nazan Saatçi'nin son halini görenler ise şaştı kaldı. Yeşilçam'ın sinema kraliçesi olarak nitelendirilen Nazan Saatçi, hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.