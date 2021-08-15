Kemal Sunal’ın Tokatçı filminin güzeller güzeli Emine’si yıllara meydan okuyor! Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son haline bakın

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film mutlaka kendi ünlülerini çıkarmıştır. Onlardan biri de Nazan Saatçi. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Tokatçı'da rol alan Nazan Saatçi, güzelliği ile herkesi büyülemişti. Yeşilçam'ın sinema kraliçesi olarak nitelendirilen Nazan Saatçi daha sonra ortalardan elini eteğini çekti.