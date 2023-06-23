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Kemal Sunal’ın Emine’siydi! Nazan Saatçi'den yıllar sonra Tokatçı itirafı!

Kemal Sunal’ın Emine’siydi! Nazan Saatçi'den yıllar sonra Tokatçı itirafı!
23.06.2023 16:03 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:04

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Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'in yer aldığı 1983 yapımı Tokatçı filmiyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Filmde Emine karakterini canlandıran Saatçi, rol arkadaşı Kemal Sunal ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Tokatçı ile ilgili itirafta da bulunan 65 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son hali ise ağızları açık bıraktı. Saatçi'yi görenler "Hiç yaşlanmamış", "Zaman onun izin durmuş gibi", "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu. İşte Nazan Saatçi'nin o paylaşımı...

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