Haberler Magazin Videoları Kemal Sunal memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka çıktı! Yeşilçam efsanesi bakın aslen nereliymiş...

Kemal Sunal memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka çıktı! Yeşilçam efsanesi bakın aslen nereliymiş...

Kemal Sunal memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka çıktı! Yeşilçam efsanesi bakın aslen nereliymiş...
28.03.2022 08:57

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Kibar Feyzo, Süt Kardeşler, Salako, Tokatçı, Şabanoğlu Şaban, Kapıcılar Kralı, Hababam Sınıfı... Türk sinemasının en sevilen filmlerine imzasını atan ve başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kuran Kemal Sunal, Umudumuz Şaban, Sahte Kabadayı ve Köyden İndim Şehire'nin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha izleyicinin yüzünü güldürdü. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden merhum sanatçının özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Kemal Sunal aslen nereli?", "Kemal Sunal memleketi neresi?" sorularının yanıtını arattı. Yeşilçam efsanesi bakın aslen nereliymiş...

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