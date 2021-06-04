Karnı burnunda Aslışah Alkoçlar’dan bikinili paylaşım! Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaan Demirağ ile geçen şubat ayında nikah masasına oturan ve şimdilerde 5 aylık hamile olan Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu büyük ilgi gördü. Spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ise dikkat çekti. İşte karnı burnunda Aslışah Alkoçlar'ın bikinili pozu...