Ezgi Mola haberleri son dakika! Ezgi Mola Musa Orhan olayı nedir? Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sine şok! Hapsi isteniyor...

Musa Orhan kimdir? Ezgi Mola Musa Orhan olayının ardından Musa Orhan kimdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle Ezgi Mola'ya dava açıldı. Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, "Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık" dedi. İşte, Musa Orhan hakkında merak edilen bilgiler!

Musa Orhan kimdir? Ezgi Mola Musa Orhan olayının ardından Musa Orhan kimdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Batman'da intihar eden İpek Er'in kendisine saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan geçtiğimiz yıl gündemi ilk sırasına oturmuştu. Ünlü oyuncu Ezgi Mola'ya da bu konuyla ilgili dava açıldı. Musa Orhan kimdir sorusunun yanıtı haberimizde!

MUSA ORHAN KİMDİR?

Musa Orhan'ın adı ilk olarak 18 yaşında intihar eden İpek Er'in mektubuyla duyuldu.

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra Batman'da intihar girişiminde bulunmuş, bir ay yoğun bakımda kalmasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirnişti.

Er ve babası 7 Temmuz'da Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş, Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatılmıştı. Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Er'in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan'a yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Orhan'ın açığa alınması kararı vermişti.

Cinsel saldırıya uğrayan İpek Er, mektubunda Musa Orhan ile arasında geçenleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."