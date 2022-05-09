Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı işte Bilal Yiğit Koçak’ın memleketi...

İnternet üzerinden paylaştığı videolarla tanınmaya başlayan Bilal Yiğit Koçak, 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı adlı dizi ile oyunculuğa ilk adımı attı. Asıl çıkışını Atv ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk isimli dizi ile yapan yakışıklı oyuncu, Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle de büyük beğeni topladı. Hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Yiğit, Kardeşlerim'in yeni bölümünün Atv ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündeme geldi. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken en çok "Bilal Yiğit Koçak aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Bilal Yiğit Koçak'ın memleketi...