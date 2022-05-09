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Müge Anlı’dan yakın dostu Zahide Yetiş’e: Güzel arkadaşım senin de anneler günün kutlu olsun

Müge Anlı’dan yakın dostu Zahide Yetiş’e: Güzel arkadaşım senin de anneler günün kutlu olsun
09.05.2022 23:16 - Son Güncelleme: 09.05.2022 23:17

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ATV ekranlarının sevilen sunucularından Müge Anlı ile Zahide Yetiş, başarılı kariyerlerinin yanı sıra dostluklarıyla da sık sık adlarından söz ettirmişti. Ünlü sunucular bu kez Zahide Yetiş'in Anneler Günü'ne özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yetiş, minik oğlu Aras'ın bebeklik dönemine ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayarak Müge Anlı ile ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı. Yetiş'in paylaşımını gören Anlı ise çok duygulandığını dile getirerek o görüntüleri kendi sayfasına taşıdı. İşte Zahide Yetiş'in o paylaşımı...

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