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Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş...

Kardeşlerim’in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer oda ünlü oyuncuymuş...
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atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim, kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu. Dizide Halit Özgür Sarı'nın canlandırdığı, büyük aşkı Kadir'in ölümünü kaldıramayan ve hastalanan Melisa da, sevgilisinin ardından diziden ayrılmış oldu. Melisa'ya hayat veren Damlasu İkizoğlu'nun vedası herkesi üzdü. Damlasu İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin o ünlü oyuncu olduğunu görünce şaştı kaldı. Sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu'nun büyük aşkı bakın kim.

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