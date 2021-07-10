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Kardeşlerim Melisa'sı Damlasu İkizoğlu eşi veya sevgilisi kim merak ediliyordu o da ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer...

Kardeşlerim Melisa'sı Damlasu İkizoğlu eşi veya sevgilisi kim merak ediliyordu o da ünlü bir oyuncu çıktı! Meğer...
10.07.2021 14:12
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Geride bıraktığımız sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim,kısa sürede çok sevildi. Dizinin yayınlandığı cumartesi akşamlarında izleyici ekran başına kilitleniyor. Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kardeşlerim oyuncularına da yaradı. Özellikle dizinin genç yıldızları, kariyerlerinin zirvesine çıktı. Dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Melisa Atakul karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu. Damlasu İkizoğlu hakkında araştırma yapanlar partneriyle karşılaştı. Sık sık paylaşım yapan Damlasu İkizoğlu'nun büyük aşkı bakın kim.


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