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Kansere yakalanan oryantal Tanyeli'nin sağlık durumunda yeni gelişme! Hastane odasından paylaştı! Hülya Avşar tavsiye vermişti...

Kansere yakalanan oryantal Tanyeli'nin sağlık durumunda yeni gelişme! Hastane odasından paylaştı! Hülya Avşar tavsiye vermişti...
16.07.2023 11:08 - Son Güncelleme: 16.07.2023 11:08

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Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, fazla kiloları için mide küçülte ameliyatı olmuş ve 99'dan 60'a düşmüştü. 52 yaşındaki Tanyeli, geçen günlerde ise kötü bir haberle gündeme gelmişti. Pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan ünlü isim, "Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" demişti. Şarkıcı Zara ise kanser tedavisi gören Tanyeli'nin son halini paylaşırken Hülya Avşar tavsiyesiyle dikkat çekmişti. Tanyeli'ni sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oryantal hastane odasından çektiği bir video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...

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