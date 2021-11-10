Kabına sığmıyor! Acun Ilıcalı'dan 'geri sayım başladı'' paylaşımı! İngiliz Futbol Kulübü Hull City'i satın alıyor

Kabına sığmıyor! Acun Ilıcalı'dan 'geri sayım başladı'' paylaşımı! Ilıcalı 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübü Hull City'i alma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Acun Ilıcalı, yeni takımı Hull City'nin satın alma işlemleri için gittiği İngiltere'den 6 ay gecikmeli de olsa paylaşımlar yaptı. Kulübün maçlarını oynadığı MKM Stadı'ndan fotoğraf ve video paylaşan ünlü televizyoncu, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur." dedi.