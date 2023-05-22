Haberler Magazin Videoları Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! İşte o anlar...

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! İşte o anlar...

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! İşte o anlar...
22.05.2023 10:44 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:44

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Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! Mekan çıkışı şoke oldular 'sevgili' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Magazin gündemine bomba gibi düşen sevgili yanıtı günlerce konuşulacağa benziyor. 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan model ve oyuncu Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit'te sevgilisiyle görüntülendi. Görüntülendiğini fark edince panik olan sevgilisi, Seçkin Piriler'i tek başına bırakarak kaçtı. İşte detaylar...

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