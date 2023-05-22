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Gamze Özçelik nikah masasından paylaştı sadeliği mest etti! Sosyal medya onu konuştu

Gamze Özçelik nikah masasından paylaştı sadeliği mest etti! Sosyal medya onu konuştu
22.05.2023 10:40 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:40

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Gamze Özçelik nikah masasından paylaştı! Murathan adında bir oğlu olan Uğur Pektaş'la evliliği 3 yıl sürmüştü. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Gamze Özçelik hayatlara dokunarak umut olurken, eski eşi Uğur Pektaş yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. "Bugün bir kez daha evet dedik" notuyla nikah masasından paylaşım yapan Gamze Özçelik sosyal medyada gündem oldu.

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