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İZLE | Üç Kız Kardeş 6. Bölüm fragmanı: Türkan, Somer'in baba olacağını öğreniyor!

İZLE | Üç Kız Kardeş 6. Bölüm fragmanı: Türkan, Somer'in baba olacağını öğreniyor!
23.03.2022 00:41 - Son Güncelleme: 23.03.2022 00:45

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Üç Kız Kardeş 6. Bölüm fragmanı izle! Kanal D’nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş’in 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Türkan ve Somer odada kilitli kalınca olanlar olur. Türkan yakınlaşmak için bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Öte yandan Sadık'ın rahatsızlığı hiç istemese de Nesrin'in kulağına gider. Dönüş ve Derya arasında da fırtınalar kopmaktadır. Türkan tam olayların istediği gibi gittiğini düşünürken büyük bir şok yaşar. Somer baba olacağını ağzından kaçırır. Türkan ne yapacak?

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