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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 19:07 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 19:07

İZLE | İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan ABD Başkanı Joe Biden’a Gazze tepkisi

İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma en büyük desteği ABD Başkanı Joe Biden verdi. Adeta katliamın suç ortağı olan Joe Biden bugün kameralar karşısında "Filistin" ayarı yedi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzetti. İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun söyleyen Varadkar, İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.

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