Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 14 yaş farkı var! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeliyle...

Demet Evgar, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde Timur karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı merak edildi.

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

8 Şubat 1986 tarihinde Diyarbakır'da 6 çocuklu bir ailenin en küçük üyesi olarak dünyaya gelen Mehmet Yılmaz Ak, Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı ancak daha sonra bu eğitimini yarıda bırakarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girdi.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Ak, öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" adlı topluluğu kurdu. Çeşitli özel tiyatrolarda oyunculuk yapan Ak, yazdığı "5. Basamak" adlı oyunu ile 2008 yılında Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon ödülü aldı.

Dizi oyunculuğuna Ben de Özledim'le adım atan Ak, daha sonra "İçerde", "Çukur", "Ramo", "Dudullu Postası", "Hakan: Muhafız", "Halka", "Kurşun" ve "Ya İstiklal Ya Ölüm" gibi projelerde oynadı.

Yargı dizisindeki Pars karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Bahar'da rol alan oyuncunun aşk hayatı da merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ak'ın kendisinden 14 yaş küçük olan eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi kendisi gibi oyuncu çıktı.

MEHMET YILMAZ AK - NAZLI ÇETİN