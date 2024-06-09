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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 21:18 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 21:18

İZLE I Survivor All Star 2024'te İstanbul’u garantileyen Ogeday Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Survivor All Star 2024'te finale doğru ilerlerken son dokunulmazlığın sahibi Ogeday oldu. Ogeday kazandığı bu dokunulmazlıkla İstanbul'u garantiledi. Bilindiği üzere Ogeday geçmiş dönemde Survivor'dan Nisa Bölükbaşı ile birlikteydi. Adadaki arkadaşlarıyla diyaloğu dikkat çeken Ogeday'ın özel hayatı da merak edilir oldu. Ogeday'ın sevenleri sevgilisinin adını araştırırken bir yandan da sosyal medyada güzelliğini konuşmaya başladı. İşte Survivor All Star 2024'te İstanbul'u garantileyen Ogeday Girişken ve sevgilisi...

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