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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 15:58 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 16:00

Ceyda Düvenci ve Gözde Kansu arasında geçen kıyafet sohbeti dikkat çekti: “Ceyda bu sefer sert kayaya tosladı!”

Bülent Şakrak ile geçen sene 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı ve yeni ilişkisiyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise haftalar önce programında ağırladığı meslektaşı Gözde Kansu ile gündeme geldi. İki hafta önce yayınlanan programda Gözde Kansu ile Ceyda Düvenci arasında geçen bir konuşma, tekrar gün yüzüne çıktı ve sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, “Ceyda bu sefer sert kayaya tosladı!”, “Misafir kadın ama altta kalmadan çok güzel cevabını verdi” yorumlarında bulundu. İşte çok konuşulan o anlar...

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