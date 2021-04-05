İşte Benim Stilim’le adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan estetiği abarttı! Görenler tanıyamadı…

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Ancak sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacı, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ayşegül Melisa Doğan, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Teknede verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Doğan, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Ünlü isim son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali…

05.04.2021 16:50 - Son Güncelleme: 05.04.2021 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





