İşte Benim Stilim’le adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan estetiği abarttı! Görenler tanıyamadı…
İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, yarışmayla birlikte ekranlara da veda etmişti. Ancak sosyal medyayı oldukça aktif kullanan fenomen yarışmacı, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ayşegül Melisa Doğan, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Teknede verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Doğan, yüzüne yaptırdığı estetiklerle dikkat çekti. Ünlü isim son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali…
05.04.2021 16:50
- Son Güncelleme: 05.04.2021 17:25
Yarışmacı olarak katıldığı moda yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşegül Melisa Doğan, estetikli haliyle sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Doğan, teknede verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. Doğan'ın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Doğan'a takipçileri yorum yağdırdı.
Ayşegül Melisa Doğan'ın bir takipçisi "Evrim evrim olalı böyle bir evrim görmedi" yorumunda bulundu. Başka bir takipçisi de "Estetik mi yaptırdın. Çok değişmişsin" yorumunu yazdı.
TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ
Doğan'ın bazı takipçileri ise yaptıkları yorumlarla ünlü ismin estetikli halini beğenmediklerini dile getirdi.
Bir internet kullanıcısı, konuyla ilgili "İnanılmaz kötü olmuş. Etrafında seni uyaracak gerçekleri söyleyecek hiç mi arkadaşın dostun yok anlamadım ki" mesajını yazarak Doğan'ı eleştirdi.