Survivor İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban hakkındaki o gerçek şaşırttı! Survivor 2021 yarışmacıları arasında başarılı performansıyla dikkat çeken ve adını geniş kitlelere duyuran başpehlivan İsmail Balaban'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının özellikle ikiz kardeşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Survivor İsmail'in ikizi kim?", "Survivor İsmail Balaban'ın ikizinin mesleği ne?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

Survivor'da en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan başpehlivan İsmail Balaban'ın kendisi kadar kardeşi de merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'ı merak edip araştırmaya başladı.

3 Ağustos 1987 Antalya doğumlu olan Turan Balaban'ın ikiz kardeşi gibi güreşçi olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.

İkizi İsmail Balaban ile birlikte 2006 yılında güreşle ilgilenmeye başlayan Turan Balaban'ın Kırkpınar Başpehlivanı olan kardeşinin izinden gittiği öğrenildi.