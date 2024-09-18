Yalan Dünya, Kuş Uçuşu, İnsanlar Ailemi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Sak, baba acısıyla sarsıldı.Ünlü oyuncu İrem Sak'ın Sivas'ta hekimlik yapan babası Dr. Şemsettin Sak, dün mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastane 75 yaşında vefat etti.
Dr. Şemsettin Sak'ın cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlendi. Cenazeye, Sak'ın yakınları dışında sanat camiasından birçok isim katıldı.
Sak'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığına defnedildi.
Cenazede ayakta durmakta zorlanan İrem Sak'a yakınları destek oldu. Taziyeleri kabul eden Sak, gözyaşlarına boğuldu.
Acı Haberi Böyle Duyurmuştu
Babasının vefatıyla sarsılan Sak, acı haberi şu ifadelerle duyurmuştu: "Annemizin biricik eşi, canım babamız Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi 18 Eylül Çarşamba günü Barbaros Levent Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılıp Yeni Ayazağa Mezarlığı'na (Altıncı kapı) defnedilecektir"