İkinci kez boşanan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde ortaya çıktı! O görüntü olay oldu, yeni boşanan ikili hakkında sosyal medyada, "Kabak tadı verdiler artık" , "Çocuk oyuncağına döndü" , "Ayrı kalamıyorlar herhalde" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz sene evliliklerini sonlandırdıktan birkaç ay sonra yeniden evlenen çift, 2'nci kez boşandı. Geçtiğimiz günlerde Ciğerci, boşanmanın resmileştiğini sosyal medya hesabından paylaştı. İkinci kez boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte düğüne katıldı. Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde nikah şahidi olan Ciğerci eski eşiyle birlikte bir de halay çekti. O anlar sosyal medyada herkesi şaşkına çevirdi.