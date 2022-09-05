Haberler Magazin Videoları Demet Akalın şarkı söylerken kendini yerde buldu

Demet Akalın şarkı söylerken kendini yerde buldu

Demet Akalın şarkı söylerken kendini yerde buldu
05.09.2022 11:31 - Son Güncelleme: 05.09.2022 11:32

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:54
Ali Sunal'ın programına damga...
Magazin 02:28
Seda Bakan doğum sonrası ilk...
Magazin 00:27
Melis Sezen peş peşe yatak...
Magazin 00:27
Hadise "Küçük Bir Yol"...
Magazin 00:05
Cem Yılmaz ile Umut Evirgen...
Magazin 00:19
Yıllar sonra ortaya çıkan Özgü...
Magazin 00:20
Oyuncu Bülent Polat’tan acı...
Magazin 00:15
Selen Görgüzel’den olay dans!...
Magazin 02:38
Gülşen’in ev hapsinin...
Magazin 00:11
Damla Ersubaşı olay hareket!
Magazin 01:54
Ali Sunal'ın programına damga...
Magazin 03:39
İbrahim Tatlıses’in ‘artist’...

Uşak’ın kurtuluşunun 100.senesi için Uşak’ta sahne alan Demet Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü. Okan Kurt’un pansuman yaptığı Akalın sonrasında konsere devam ederken kendisinin “Uşak Gazisi” olduğunu söyledi. Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu. Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30’u gösterdiğinde sahne aldı. En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti. Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı. Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum” dedi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA